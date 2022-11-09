國民黨高雄市長候選人柯志恩提出「工商企業女員工家中有12歲以下孩子，應該考慮每天減少1小時的工作時間，薪資按比例調整，若企業願意配合，可以給額外優惠。」對此，民進黨高市議員候選人李雅慧、李雨庭、黃雍琇批評，此作法根本是「變相無薪假」，不知是鼓勵生育還是懲罰生育。柯辦則回嗆，別因為選情危機就刻意扭曲、抹黑柯志恩的政見。

湧言會女將齊批，柯志恩提給予公幼公托相關資源暨生育補助，減低媽媽工時的同時「按比例調薪」，難道是要扣媽媽薪水、搞出「變相無薪假」，這不知是鼓勵生育還是懲罰生育？而且要給「配合的企業」相關優惠，不僅沒幫到女性，還適得其反用市府資源補貼資方，搞半天竟是體恤資方政策。

李雨庭痛批，柯志恩可能覺得小市民女性都跟她一樣富裕、順遂，或覺得跟她一樣倚靠家世背景就能當上節目主持人，但事實上，育兒婦女也有權利賺錢貼補家用，在職場上發揮所長，更應該被鼓勵，尤其在倡議家事分工性別平等的現代社會，柯志恩提出的政見還是有「男主外、女主內」潛規則。

李雅慧表示，高雄市長陳其邁這2年來的婦女政策作為，包含公托補助加碼、擴大產檢交通補助、成立作為友善性別政策智庫的「性別平等辦公室」、增加坐月子到宅服務補助，更在這2年使女性勞參率獲得成長，獲得社會各界尤其是女性高度好評，根據10月媒體民調，支持陳其邁的主力為20至49歲女性，支持率都超過6成。

黃雍琇指出，柯志恩不論是主張漲學費、漲住宿費，立場都跟普羅大眾站在對立面，連過去自家黨主席吳敦義講出「大母豬」、「衰尾查某」侮辱女性參政者時，都未見她發表過任何批判或自省的意見，如今還提出「變相無薪假」政策，真是「奇葩」。

湧言女將呼籲，柯志恩不只該放棄她的「天龍視角」，更要揚棄她養尊處優、毫不憐憫小市民的心態，才能真正傾聽人民的心聲，提出真正符合民眾需求的政策，若是連「照顧婦女政策」都能出包，根本不需要柯志恩來服務高雄市民。

對此，柯志恩競辦表示，這些議員候選人的邏輯要再加強，柯志恩提出的婦女政策針對育兒媽媽是否要減少1小時工時，完全是看個人需求，讓育兒者可以更彈性調配工作時間與生活，絕非強迫減工時、調薪資，這跟無薪假的概念完全不同，不知道湧言會的議員在瞎扯什麼。

柯志恩競辦進一步指出，從這些議員候選人的發言就可以知道，他們對於相關法規的理解程度甚為匱乏，現行「性別工作平等法」第19條對於男女育兒者都有同樣規範，請湧言會議員候選人再回去好好讀點書。呼籲這些議員候選人，不要因為選情危機就刻意扭曲、抹黑柯志恩的政見。