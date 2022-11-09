成功大學與台南晶英酒店共同開發「忘憂珍珠」產品，今天發表問世，從左至右為成大校長蘇慧貞、成大化工系教授吳意珣及台南晶英酒店總經理李靖文。（曹婷婷攝）

成功大學與台南晶英酒店共同開發「忘憂珍珠」產品，今天發表問世。（曹婷婷攝）

成功大學團隊從珍珠奶茶獲取靈感，研發出含有減壓性胺基酸Taurine（牛磺酸）的珍珠「MenTAUR 」，去年勇奪世界 iGEM大賽金牌，台南晶英酒店看好市場潛力，攜手成大花10個月商品化，今天發表「忘憂珍珠」相關甜點、飲品，將科研成果落地成為商品。

成功大學與台南晶英酒店今天在知事官邸發表攜手推出以忘憂珍珠為基底的忘憂聖代、果席等甜點，以「忘憂珍珠」為契機，未來將攜手推廣結合台灣在地美食特色、科研創新成果的這項創意，同時見證產學攜手推動科研創新成果產業化。

去年疫情嚴峻，關注疫情之下的人心苦悶，成大化工系老師吳意珣率團隊發想從最具台灣特色的珍珠奶茶著手，結合生物工程等領域開發新品，光是發想到製作就花了10個月，從實驗室走到市場又花10個月，此次與晶英攜手改良推出忘憂珍珠2.0版本，口感更好，也期待後疫情時代能帶給人們更多幸福感。

吳意珣表示，添加在珍珠當中含有減壓性胺基酸的牛磺酸，具有減壓效果，國際上也有相關研究報告，目前也早已添加在貓的飼料中，也針對果蠅做實驗，確實有讓果蠅記憶變好。她強調，忘憂珍珠在不強調療效的前提下，其實是相當新奇、讓人耳目一新的商品。

成大校長蘇慧貞指出，師生團隊去年有感於疫情之下，注意到民眾身心受到影響，特別將大家都熟悉的「珍珠」賦予忘憂、心理舒適感等意涵，更進一步將學界開發內容鏈結產業，呈現今天的風貌，她也期待，透過師生研發成果，改變下個世代的風貌。

晶英酒店總經理李靖文指出，偶然拜訪成大未來智慧工場，得知師生研發出這項贏得世界金牌的「忘憂珍珠」，決定試著將它商品化，推廣讓更多人認識。她說，紛擾世代，人們渴望在生活尋找小確幸，剛好結合忘憂這個議題，讓珍珠成為主角，不再只是配角。她說，忘憂珍珠即日起將在知事官邸與藍晒圖文創園區內的「幸福製造所x小覓祕」販售。