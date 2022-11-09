9合1大選將在11月26日登場，各縣市候選人也紛紛端出政策牛肉，台灣少年權益與福利促進聯盟與兒童權益聯盟評比發現，全台縣市長候選人台北市獲「非常重視」，其中3個主要候選人蔣萬安、黃珊珊及陳時中皆在前15名內。

本次兒少政見評比，包括兒少福利、教育勞動、藝文休閒、生存發展、十八歲公民權等5大面向，並邀請第一線兒少服務單位及青少年學權組織組成兒少政策評審團，全台共有54組候選人參與。

台少盟理事長林月琴表示，台北市為兒少政見平均分數最高的縣市，候選人共遍提出值得肯定的優良兒少政見。如獲第三名的民進黨台北市長候選人陳時中及第六名的無黨籍候選人黃珊珊皆有針對兒少提出具體政見，國民黨候選人蔣萬安也獲得86分。

「要把台北打造成愛兒孫城市」，陳時中表示，提出如育兒指導員、爸爸手冊等政見，希望照顧孩子要一起照顧奠定好基礎，並提出降低代理教師比例，更重視「遊樂中學習」，也提醒大家要投下18歲公民權的同意票，

黃珊珊則說，兒少政策也包括少子女化對策，除了兒少保障外也要讓父母安心生、養的起，而且「生養不是發錢就能解決問題」，而是要建構好的環境，讓女性願意結婚及生養，她也呼籲，希望大家加強宣導18歲公民權，「我們的決定是他們的未來」。