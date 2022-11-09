民眾黨新竹市長候選人高虹安涉嫌詐領助理費案持續延燒，高虹安已前往調查局北機站遞交相關證據。對此，調查局長王俊力表示，將依照客觀證據查明真相，勿枉勿縱；法務部長蔡清祥強調，相信各承辦的地檢署檢察官會指揮警察或調查站來查證。

立法院司法法制委員會9日邀請司法院、法務部、法務部調查局、警政署等單位報告「2022年全國地方公職人員選舉賄選查察及防制成效」。

王俊力赴立院進行業務報告時表示，一定會秉持行政中立的立場，依法來調查，關於民眾的檢舉資料，已經發交給北機站，將來會在檢查官指揮之下，依照既有的偵查程序來進行調查，他相信調查局一定會毋枉毋縱，依照客觀證據查明真相。

蔡清祥表示，不曉得檢舉案件內容為何，他相信各承辦檢察官會指揮警察或調查站，查證一切有關刑事案件的證據。

對於法院開議期間通常不會搜索，是否擔心相關證據會被湮滅？王俊力說，專案小組都會考量，這應該不是問題；蔡清祥強調，將按照既有程序來進行蒐證，不會受到任何影響。