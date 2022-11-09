婚姻裡有很多要共同面對的關卡，從來就不只是兩個人之間的事情，而是兩個家庭的各種瑣事、原則、與習性的磨合，《科技紫薇網》運勢專欄指出，牡羊女、天蠍女、獅子女、金牛女面對婚姻中不公不義的事情時，絕對會據理力爭、堅持到底，捍衛自己權利，不願成為犧牲者。

▍牡羊女

牡羊女的自我意識很強，一向清楚自己要什麼，不畏懼惡勢力，勇於表達自己想法，在面對婚姻中的不公平或損害到自身權益，不管對方是另一半或長輩，她絕對會據理力爭，在婚姻裡站穩陣腳，贏得屬於自己的權利。

▍天蠍女

天蠍女不只聰明、邏輯強，控制慾也非常強，習慣主導一切，她們擅長不著痕跡的默默影響另一半，臣服於她們的控制之下，如果雙方爭執起來，需要拚個輸贏，天蠍女的火眼金睛能夠抓到對方說詞中的每一個漏洞，然後反駁到對方啞口無言。因此她們在婚姻裡是只贏不輸的。

▍獅子女

無論是在職場或是情場上都喜歡爭第一的獅子女，在婚姻裡當然也只當贏家，愛的時候，她們會用盡力氣努力去愛，然而一旦婚姻破滅了，她們也會用盡力氣去爭取屬於自己的部分，絕不會在婚姻裡成為犧牲者。

▍金牛女

金牛女在決定投入一段婚姻之前，會小心翼翼做好各種評估，所以基本上她們的婚姻多半是幸福快樂的，很難成為輸家，但是萬一她們錯付了真心，或是婚後遇到不公不義的事情，她們也不是省油的燈，表面上她們會視若無睹假裝不知道，暗中卻進行調查蒐證，出手時一次就撂倒對方，讓對方輸得慘兮兮。