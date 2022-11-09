一名女網友說她的婆婆是名退休老師，年近70想找第四春，在臉書上認識多個網友後，對方用老套的詐騙手段稱有投資賺錢、包裹卡海關、住院沒錢付等，婆婆馬上就匯款給對方，家人出面阻止，婆婆還說「連匯一點錢給朋友的自由都沒有，活著沒意思」，讓該女網友怒批「我的廢物婆婆…一點點知識都沒有」。

一名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她的婆婆是名退休老師，「但在我看來，她一點點知識都沒有」，她說婆婆常在臉書認識網友，婆婆年近70歲仍想要找到第四春，而男網友常常聊一下後就提到投資原油和包賺的股票，或是稱自己的包裹卡海關、被開槍住院沒錢付等，而婆婆每次都會去匯錢。

該女網友說那些男網友明顯就是詐騙集團，但婆婆仍堅持要匯錢，多次下來，附近的銀行、派出所都已認出婆婆，銀行見狀會通報他們，他們到現場阻止婆婆時，婆婆會大吼大叫，無所不用其極的難聽話駡他們，說「連匯一點錢給朋友的自由都沒有，活著沒意思」，讓原PO怒批「我的廢物婆婆」。

其他網友留言「婆婆帳號給我吧我去騙，我們37分如何」、「她生病了可以帶去精神科看了」、「給他兒子去管吧，如果兒子也無能為力就別理他了，別到時候沒錢跟你們要錢」、「可以理解，妳的困擾，我婆婆則是我們勸都不聽，別人講就會聽」、「去給檢查是否失智，這樣請兒子去法院申請做監護人管理媽媽資產」。