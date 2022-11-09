麋先生成軍10周年迎《WE 我們的十年》演唱會。（相信音樂提供）

金曲樂團麋先生MIXER成軍10周年，宣布將於12月24日在高雄流行音樂中心舉辦《WE 我們的十年》演唱會。演出當天既是平安夜，又巧遇主唱聖皓隔天生日，他說：「從小我生日慶祝都和耶誕節分不太開，而今年特別有了歌迷加入，倍感溫暖，節慶感更重了！」

麋先生正緊鑼密鼓籌備新專輯中，聖皓透露將為演唱會設計特別福利，首唱熱騰騰的新曲，吉他手喆安在社群上募集粉絲的願望歌單：「畢竟10年歌曲累積不少⋯⋯你們有沒有特別想聽那些歌呢？」吸引粉絲踴躍留言，。在高雄發跡的麋先生，在成軍10周年、第3721天之際回到出發地拾起初心，頗有感觸地說：「我們2012年首場專場就在駁二，如今10年後的今天要站上同樣在駁二的新場館高流演出，對我們來說格外有意義。」

麋先生自成軍以來，每年都與粉絲約定舉辦專場演出，不過去年因疫情導致9周年演唱會調整為線上表演，讓他們格外珍惜今年回歸實體演出的機會。聖皓說：「我們的音樂和表演方式一直都與台下的大家密集互動，不是只有台上在演，整個演唱會是我們與聽眾一起創造出來的。這次累積了2年的想法，期間也發行了很多單曲，到時候一定帶來不同以往的精彩演出。」

演唱會名稱《WE 我們的十年》也連結始終支持他們的聽眾，將英文團名MIXER的M延伸為ME（我），並把字母M巧妙翻轉程代表WE（我們）的W，代表著麋先生感謝10年之間歌迷的一路陪伴。《WE 我們的十年》演唱會將在11月13日中午12點於ibon售票系統機台及網站同步開賣，門票可加購高鐵享折扣優惠。