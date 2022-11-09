【旅奇傳媒/編輯部報導】因應疫情趨緩國境開放，高雄好玩卡再出新招！高雄市觀光局與高雄捷運公司、觀光業者共同推出「2022高雄好玩 x MeNGo景點暢遊券（24H/48H/72H）」，交通吃到飽最低只要199元起，以及500元的「2022高雄越夜越好玩」套票，就能讓您陸海空三視角全方位體驗高雄夜魅力，再享多家優質酒吧憑卡優惠，預計於11月11日上架販售，再搭配網路「2022高雄好玩卡」應援活動加碼多項好禮，線上線下虛實整合超給力。

▲高雄好玩卡國際經典版面。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局局長周玲妏表示，為加強海內外旅客在高雄的旅遊服務及產品，觀光局與高雄捷運公司多年來在好玩卡產品發展及行銷推廣，保持緊密合作，今年度更整合MeNGo交通系統，除10月熱銷的「高雄好玩卡－打狗逛逛」套票外，11月接力推出「2022高雄好玩 x MeNGo景點暢遊券（24H/48H/72H）」及「2022高雄越夜越好玩」2款套票套票，皆可透過手機或其他智慧型載具上網購買QRcode版，在產品時限內，一碼輕鬆暢玩大高雄。

▲高雄流行音樂中心－珊瑚礁群夜景。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局說明，這波發行的「MeNGo景點暢遊券」可讓旅客依自身需要選擇不同的時數效期，透過MeNGo交通整合服務，輕鬆到達高雄知名必玩景點，並享景點周邊大型場館期間限定優惠，包含左營見城館、再見捌捌陸－臺灣眷村文化園區、高雄市立歷史博物館、哈瑪星台灣鐵道館、高雄流行音樂中心、棧貳庫、高雄市立美術館、壽山動物園、崗山之眼、旗津貝殼館、舊振南漢餅文化館（大寮漢餅房門市）、裕賀牛觀光工廠、高雄皮影戲館等，QRcode版只要199/299/399元，卡片版則是299/399/499元。

▲白色貨櫃屋夜景。 圖：高雄市政府觀光局／提供

全台十大夜景，高雄就獨佔4處，居全台之冠！為積極推動高雄夜間觀光，觀光局順勢推出「2022高雄越夜越好玩」套票！整合愛河貢多拉、開頂雙層巴士、夢時代摩天輪等，讓您從陸海空360度體驗高雄夜間魅力，搭配多家優質餐酒館、酒吧的美食佳釀，讓您感受到不同的港都滋味，還可享有眾多在地特色酒吧憑卡優惠！開賣優惠價QRcode版只要新台幣500元，歡迎各地旅客一起來高雄 Party All Night！

▲棧貳庫夜景。 圖：高雄市政府觀光局／提供

搭配2022 ITF台北國際旅展與12月初的高雄市旅行公會冬季國際旅展，與高捷公司共同企劃，高雄好玩卡網路與現場活動應援活動，只要在高雄捷運 x 高雄輕軌官方粉絲專頁指定貼文按讚、留言、分享（

），就有機會抽到多款高雄好玩卡、7-11咖啡即享券、還有人愛不釋手的高捷2023蜜柑站長桌曆！

▲漫遊愛河貢多拉。 圖：高雄市政府觀光局／提供

還在思考如何在高雄暢玩，高雄好玩卡絕對是旅客的懶人救星，貼心整合MeNGo交通系統，和眾多市區熱門景點、體驗活動等多重破盤優惠，價格更是佛心價，最低只要199元起，絕對是您旅行高雄的必備神卡。

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