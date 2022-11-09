【旅奇傳媒/編輯部報導】熊好券的抽獎才剛剛落幕，幾家歡樂幾家愁，沒抽到的人不要氣餒，新北市金山萬里溫泉區馬上接力，推出「泡好湯送你看豪景」活動，11月7日起民眾只要在合作店家消費滿300元，憑發票或收據就送4張野柳地質公園入場券，與同行親朋好友立刻新增行程，來一段北海岸深度旅遊，活動至11月20日止（或送完為止）。

時節入秋冬泡湯正對時，遊客來到金山萬里，除了泡湯還可以接著前往野柳地質公園，造訪天然的地質教室，收集各式蕈狀岩、海蝕壺穴等奇岩怪石，與女王頭合照，為自己的溫泉之旅增添回憶。

▲秋冬泡湯最舒服，一起來北海岸放鬆一下。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下稱北觀處）陳美秀處長表示，金山萬里這幾年改變非常多，在環境設施上新增了中角灣國際衝浪基地，基地內的遊客中心設施完善，提供輕食及沖洗服務，且該建築榮獲國家卓越建設獎－最佳規劃設計類金質獎的肯定。

▲美味萬里蟹，肉質鮮美。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

野柳地質公園有奇石美景，是揚名國際的天然風景名勝地，步道以通用理念設計，順著引導路線，觀賞鬼斧神工的地質景色，是老少皆宜的遊憩景區。另外北觀處與公路總局合作規劃的自行車道，串連整條台二線，穿梭山海之間，享受騎遊樂趣，三項設施改變金山萬里的休閒環境，讓金山萬里成為更易親近及深入探索的旅遊區。

▲來到金山老街必吃美食就是鵝肉。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

透過北觀處的整理與開發，金山萬里溫泉區從北臺灣的傳統風景區翻轉展現新風貌，今年溫泉區遊程善用在地亮點，推出結合金山知名財神廟的特有求財路線，符合年輕潮流的網美打卡路線，還有極具環保及教育內容的淨灘遊程，秋冬是泡湯的高峰期，為了鼓勵泡湯客多停留在金山萬里，特別舉辦送券活動，一次放送四張，可以一家人或親朋好友揪團，一同走進女王的世界，票券有限，即日起至11月20日（送完為止），計劃出遊泡湯的民眾，金山萬里溫區已準備好迎接您。

▲透過陽明山系清泉灌溉，金山地瓜口感綿密細緻。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

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