台南市70多歲的邱姓老翁，今年3月被詐騙集團利用「健保卡被盜用涉洗錢需監管」的老梗，騙走老本386萬元。當時在旁把風的莊女僅賺取1萬元2000元的報酬，但被逮獲後，不僅一、二審刑事庭都判刑2年4月，民事部分她雖願意以120萬元和解，但一審法官仍判賠386萬元。

判決指出，今年1月底、3月初，26歲莊女與19歲楊男，經高女介紹加入詐欺集團分別擔任「收水」及現場把風工作。今年3月1日該集團先後假冒郵局人員、員警、北檢主任檢察官，以市內電話或LINE通訊軟體通知邱姓老翁，佯稱對方的健保卡遭冒用盜辦帳戶涉及洗錢，須將款項領出由法院監管，還以LINE傳送偽造的台北地院公文書翻拍照片佐證，讓老翁不疑有他。

3月1日下午4時40分、3月2日10時28分，莊女等人兩度前往邱宅，分別收取96萬5000元後，3月3日下午3時15分再至邱宅收取193萬元，事後依指示分別將現金放置於南紡購物中心、麥當勞及水萍塭公園男廁內，由其他成員取走，莊女則獲得1萬2000元報酬。

後來老翁察覺有異報警處理後，並繼續佯裝受騙假意配合。3月4日上午9時52分許，楊男第3度向邱翁收款時，警方將楊及在旁把風、監看的莊女當場逮捕後，依法究辦。

一審刑事庭認為，莊女曾於2017年提供金融機構帳戶給詐騙集團被判拘役50日；2019年7月又參與詐欺集團犯3人以上共同詐欺取財未遂罪被判8月，緩刑2年確定。時值青壯之年，竟不知痛改前非，靠己力賺取日常花費，為貪圖輕易獲得金錢，判刑2年4月，莊女不服上訴二審也被駁回。

另外，邱翁還附帶民事求償386萬元，莊女雖表示，願意以120萬元和解，但沒有辦法一次提出大筆款項，希望能讓她籌錢及分期付款，但不被一審民事庭法官接受，仍判她應給付386萬元。