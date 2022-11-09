美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德確定加盟T1聯盟桃園永豐雲豹，震撼國內籃壇，連帶激勵永豐雲豹大股東雲豹能源興櫃股價連2個交易日共上漲13.37%。

T1聯盟桃園永豐雲豹8日宣布，簽下曾隨洛杉磯湖人拿過NBA總冠軍的霍華德（Dwight Howard），球團預計在11月12日舉辦加盟記者會。

霍華德將是台灣籃壇史上最大咖的洋將，來台首秀預計於11月19日在主場國立體大體育館迎戰新北中信特攻。

霍華德將加盟的消息，引起球迷熱烈討論，帶動雲豹門票銷售長紅，並激勵大股東雲豹能源興櫃股價連日大漲，自64.3元起漲，今天盤中一度達72.9元，2個交易日共上揚8.6元，漲幅達13.37%。

雲豹能源本業以太陽能、儲能及水處理等業務為主，今年受惠模組設備出貨量增加，累計前9月營收達新台幣41.22億元，較去年同期增加1073.09%，但受轉投資天力離岸風電股價波動，認列業外評價損失影響，上半年歸屬母公司淨利285萬元，每股純益0.03元。