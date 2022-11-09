國民黨台北市長候選人蔣萬安昨主張恢復騎乘YouBike前30分鐘免費，卻遭對手黃珊珊批城市已進步8年，怎有人想走回頭路，雖然不想說蔣萬安是草包「但這個政見就是草包。」國民黨台北市議員游淑慧怒批，黃珊珊「民進黨化」了，「粗暴言論Duck不必」，並指收費是退步權威思維。

對於黃珊珊稱蔣萬安草包，游淑慧痛斥，選舉需要這麼尖酸刻薄？看來選舉倒數期間，大家都不演了，黃珊珊、陳時中上演合攻蔣萬安戲碼。

游淑慧表示，蔣萬安拋YouBike恢復前半小時免費的政見，這是一個公共政策，但沒想到黃珊珊卻直接用尖酸刻薄的言論批評蔣萬安是草包、是退步思維，感覺黃珊珊也民進黨化了？「粗暴言論Duck不必」。

游淑慧指出，整個YouBike政策是前市長郝龍斌全台首創，她比黃更知道當時目的有三，一是節能減碳，二是回家最後一里，補捷運公車之尾端，三是鼓勵城市運動。這是進步城市所應該推動的，城市環保、市民健康，「價值比價格重要。」因此當時實施前半小時免費，就是為了鼓勵和獎勵願意配合的市民們。

她認為，如果高碳排的企業要收碳排稅，垃圾製造要負擔垃圾處理費，那麼願意配合城市節能減碳、運動健身的市民，為什麼不能同樣給予獎勵？買節能家電也有補助啊，「政府不要只是死要錢，只會開罰收費徵稅，更要跟市民共好。」

游淑慧說，柯文哲上任以後取消youbike的前半小時免費政策，讓許多小資上班族增加一筆交通費負擔，因此飽受批評，所以競選連任的時候提出1280吃到飽的政策，希望平息眾怒，但結果呢？

游淑慧指出，1280對於雙北遠距移動的人有幫助，可是針對在台北市內短距需求的上班族或學生則是不划算的，所以用1280的票證來租用YouBike民眾占比非常少、成效不彰。

游淑慧表示，從她統計的資料看來，今年7月YouBike當月的使用人次約330萬，使用1280定期票來借用的只有40萬人次，只占8.25％，其餘290萬人次都仍採用單次扣款，不願使用定期票，這樣的成效如何？

游淑慧認為，YouBike前半小時要不要收費，要看政策目的，柯文哲、黃珊珊覺得這是市政府給民眾使用的工具，所以要跟市民收費，「這是退步的權威式城市治理思維。」用更進步的思維來看，是市府希望台北市民一起打造節能健碳的健康城市，YouBike應該進化為城市標配的公共服務。

她追問，請問一下，公園的體健設施需要收費嗎？河濱的腳踏車道需要收費嗎？舒服的林蔭大道需要收費嗎？同理可推。黃珊珊是一位專業精英，但有時候城市施政不需要帶著精英主義，換位思考，對市民多一點鼓勵、給市民少一點負擔，台北市民的生活負擔已經很辛苦了。

游淑慧也說，一年使用大概就算3000萬人次，每次5元，也不過才1億5千萬，不知道黃珊珊怎麼算出5億的，1500億 蓋社宅都在花了，一年1億5就可以讓全體市民短程免費

哪裡不划算？