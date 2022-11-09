民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨在臉書發文稱「從小」看魔獸在NBA魔術隊打球，遭網友吐槽當時已31歲，諷刺是「時空旅人」，他連忙在網路澄清是開玩笑，對手鄭寶清今斥他是「蹭」運鵬，最會投機取巧且剽竊他人政績，也印證他總在掩蓋自己說謊成性的「濠洨」品格。

鄭寶清說，鄭運鵬看到NBA球星「魔獸」霍華德將加盟桃園永豐雲豹，在臉書發文表示自己「從小」看魔獸在NBA魔術隊打球，結果被上千網友吐槽魔獸2004年加入魔術隊打球時已經31歲，如果是「從小」就看魔獸，應該是「時空旅人」穿梭時空，鄭運鵬驚覺自己被捅破謊言，擔心熱愛NBA運動的球迷出征而影響年青人票源及選情，趕忙在深夜臉書發文澄清就是「開開玩笑」。

鄭寶清斥鄭運鵬有嚴重的人格、品性與道德重大瑕疵，總愛掩蓋自己說謊成性，不但「逐官位而居」、不住在自己立委選區服務，也最會投機取巧、剽竊他人政績，不僅擔任立委都已經「不夠格」，遑論擔任桃園市長，難被桃園市民認同支持。

鄭寶清也批評鄭運鵬連登陸中國經營媒體與通信事業，與具中國軍方、國營背景的三大電信商曖昧關係，都用「人生經歷」來試圖擺脫「中國鵬」的稱號，降低自己一面大賺人民幣、一面大喊抗中保台的雙標惡行，卻更無法對矮化自己國格尊嚴，用「中國台灣省」國籍申請中國專利來「自圓其說」。

鄭寶清也直指鄭運鵬最近膨風攬功「我當市長這幾年就能完成台積電1奈米桃園廠」的愚公移山騙選票說法，被台積電總裁魏哲家日前表示「2奈米要到2025年後才有可能量產」打臉，也被前立委郭正亮痛批：「台積電現有資金是1.4兆，平均蓋一座要花3600億，目前還要蓋4座3奈米和2奈米，1奈米這件事本來就不在未來4年內，提這種政見是要騙誰啊？」

鄭寶清批評鄭運鵬集「力挺抄襲」、「剽竊他人鐵路地下化政績攬功自誇」、「挺數位中介法封殺言論自由」、「網軍家庭砍殺異己雙標惡行」、「親中抗中政治變色龍」等等罪行於一身，簡直就是說謊成性、詐騙成癮、剽竊抄襲成癡的「魔鬼代言人」，如今又因蹭魔獸熱度而破功，被看破手腳，如此罊竹難書的詐騙選民無恥至極「大說謊家」，又有何德行與誠信可以擔任「建設大桃園」的適格市長呢？

鄭寶清說，「空殼立委」的鄭運鵬就只能「空轉桃園」擺爛詐騙桃園市民，自己是正港「在地、在行、在心」疼愛桃園的候選人，有台鹽實戰經營政績，可以帶領桃園大建設、大賺錢、大福利的「城市CEO」，唯有自己才能讓桃園市民安居樂業。