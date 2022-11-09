近來台北市南港區某幼兒園傳出老師虐待幼童，育有1兒的前台北市副市長、無黨籍台北市長候選人黃珊珊，9日在臉書曬出當年孕肚，她表示，少子化並非一個城市的問題，而是中央政策要關注的事，而建構友善環境、替女性分攤責任，比單純發錢更重要，「身為女性、作為媽媽都希望孩子照顧品質好，而不只是費用低而已。」

黃珊珊上午參與北投中繼市場開幕典禮前接受媒體聯訪，面對少子化議題，她說「不是你叫人家生人家就會生，不是發多少錢就會生」，重點在於建構友善環境，如同她當年若沒有遇到很好的保母，也很難兼顧自身事業，所以重點是必須先想到女性處境，「如果生了孩子的責任全部都在我身上，我就會遲疑。」

黃珊珊表示，也不是孩子生出來後，媽媽就該被期待一定須辭掉工作，或要自己育兒，這是造成女性不願意生的原因，媽媽可能擔心自己的工作被取代，所以先建構一個完善的托育環境，然後政府幫忙分擔媽媽的責任。 「重點是要讓女性願意生，第二個要有人幫他一起照顧。」

黃珊珊表示，這2件事最重要，而不是一直發錢給家長，此外是父母也很擔心的照顧品質，如果將幼兒園價錢壓得很低，老師的薪水也不高，可能造成對方心情沒有很好、工作上也沒耐心，導致惡性循環。

黃珊珊表示，台北市政府除了給家長補貼之外，也要給幼兒園跟托嬰機構的更多補貼，讓他們有久任獎金、做得好也有相關獎勵，讓每個幼兒園跟托嬰機構願意提升老師福利和照護品質，而非單純地將價錢壓低，這兩件事應同時並行，而非只是單純發錢。

黃珊珊說，發錢後民眾還是不生，主要是生了以後沒有人幫忙照顧，再生第2個的意願就會更低，「建構一個友善的環境不是只是單純發錢而已，尤其是身為女性，作為媽媽我們都會希望孩子的照顧品質好，而不是單純我的費用低而已。」