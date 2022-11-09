同濟大學德國研究中心副主任、教授伍慧萍9日在大陸《環球時報》撰文指出，德國總理蕭茲成為新冠肺炎疫情發生後首位訪中的歐盟和七國集團國家領導人。作為歐洲最大經濟體，德國領導人的這一對中動作無疑將為增信釋疑、平穩推進後疫情時代的中歐關係釋放積極訊號。

伍慧萍表示，當前國家安全因素已經外溢到外貿、能源、科創等諸多領域，成為歐美國家制定政策的重要考量。新一屆歐盟執委會上任以來重點強調發展戰略主權，推出「印太戰略」等在內的一系列新戰略。具體到對中政策上，歐洲在對中認知上愈發強調「制度性對手」定位，正著手調整對中戰略，部分政策立場或將趨於強硬。中歐關係走向日趨複雜，挑戰顯著增多，不確定性正在上升。

伍慧萍強調，國家安全是中國和歐洲當前共同關注的時代命題。不過，對安全要素的關注，不應等同於將包括外商投資在內的正常經貿活動政治化，也不應導致保護主義情緒的升溫和相關貿易防禦工具的增多。

伍慧萍認為，從中國來看，中共二十大報告重申堅定奉行互利共贏的開放戰略，重點強調高水準對外開放。面臨世界之變、時代之變、歷史之變，中國調整了相關戰略布局，確立了以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。如何在新形勢下堅持經濟全球化的發展方向和對外開放的基本國策，是國際輿論的一個關注重點。毫無疑問，高水準對外開放也將給未來的中歐關係帶來更多政策紅利。

當前，俄烏衝突給歐洲帶來嚴峻挑戰，中國致力於構建多元、均衡和相互依存的國際格局，主張維護國際關係基本準則，樂見歐洲發展成為多極世界中的重要穩定性力量。中國和歐洲互為重要交易夥伴，業已建立起全方位、寬領域、多層次的全面戰略夥伴關係，在深化高水準合作方面仍有潛力可挖，尤其在綠色和數位領域，中歐發展規畫雖各有側重，但戰略議程高度契合。

歐洲將綠色轉型和數位化轉型確立為優先戰略議程，希望以綠色和數位化貫穿和引領今後一個時期經濟社會的現代化轉型：在綠色領域，謀畫以綠色發展理念撬動能源、交通、工業產業等多個領域的政策創新，力爭成為全球首個實現碳中和的大洲；在數位領域，先後推出數位戰略、人工智慧白皮書、網路安全戰略等數位化發展戰略，制定一系列法律、法規和標準、規範。與此同時，中國也將綠色和數位化規畫為經濟社會發展的一大方向，中共二十大報告重申推動「綠色發展」、加快建設「數位中國」。

伍慧萍指出，在當前國際環境複雜多變的背景下，中歐不但可以為現代化進程貢獻各自的智慧與方案，而且應當堅持全面戰略夥伴關係的定位，基於對多邊主義、國際合作和多極格局等諸多問題的基本共識，保持戰略溝通、增信釋疑，共同應對全球性國際性挑戰，不斷挖掘新的合作增長點，提升合作水準，以穩健的中歐關係為世界注入更多的確定性、安全性和發展動能。