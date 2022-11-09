劍橋大學頒發榮譽證書，洪上禾的父母代他領取。（均頭提供／楊靜茹南投傳真）

洪上禾在均頭求學期間，不僅專注自己的興趣，也選修具挑戰性科目。（均頭提供／楊靜茹南投傳真）

佛光山創辦的均頭國際實驗教育機構辦學成績卓越，該校學生洪上禾參加劍橋大學（University of Cambridge）舉辦的國際中等教育考試成績優異，獲頒優等的榮譽證書，今年已飛往澳洲就讀大學預科、11年級，其父母與有榮焉說：「他在均頭求學短短2年，就取得如此優異的成績，實屬不易！」

均頭國際實驗教育機構是英國劍橋大學認證通過的國際學校，致力培養孩子的好奇心及學習熱忱，提供台灣孩子跟世界接軌的國際課程；分別招收小學1至5年級（Primary School）、國中6至8年級（Lower Secondary）、高中9至、10年級（Upper Secondary）和大學預科11、12年級（Pre- U）的學生。

均頭國際實驗教育機構執行長羅宇庠表示，洪上禾參加劍橋大學舉辦的國際中等教育畢業資格考試，成績優異，獲頒發之榮譽證書優等（Merit）評價，讓他的父母感到非常的開心，這個學期開始他飛往澳洲就讀大學預科、11年級。

洪爸爸說，他是醫生，工作忙碌，孩子的教育工作都由妻子張羅。兒子個性陽光開朗、愛運動，不僅籃球打得好，還是足球隊明星球員，在均頭求學的短短兩年間，不僅專注自己的興趣，也選修一些具挑戰性科目，如劍橋國際課程的全球視野，正因為勤奮好學的態度，讓他能取得如此優異的成績，感到與有榮焉。