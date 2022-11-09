根據《中國證券報》報導，從中國銀行間市場交易商協會獲悉，在人民銀行的支持指導下，繼續推進並擴大民營企業債券融資支持工具（第二支箭），支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資。

東方金誠研究發展部高級分析師馮琳認為，增信類工具的本質是引入協力廠商機構創設的信用風險保護工具或由協力廠商提供擔保，可為民營企業債券償還提供保障。此類工具的推出對民營企業債券融資起到了積極的支援作用。

2018年針對部分民營企業遇到的融資困難問題，大陸國務院批准人行會同有關部門，從信貸、債券、股權三個融資管道採取「三支箭」的政策組合，支持民營企業拓展融資。其中「第二支箭」由人行再貸款提供資金支援，委託專業機構按照市場化、法治化原則，通過擔保增信、創設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持民營企業發債融資，預計規模約2500億元人民幣，後續可視情況進一步擴容。

事實上「第二支箭」也有效解決部分民營企業的融資困難。交易商協會表示，民營企業債券融資支持工具引導市場機構改善對民營企業的風險偏好和融資氛圍，緩解民營企業信用收縮問題，促進企業融資恢復並降低企業融資成本。