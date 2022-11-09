美系外資出具最新報告，指稱晶圓代工龍頭台積電(2330)決定遞延部分3奈米產能資本支出，預估明年資本支出降至300～320億美元，折舊成本降低使2023～2024年毛利率更可能維持逾53％水準，有望帶動現金報酬率增加，維持「加碼」評等、目標價720元不變。

台積電股價10月底下探370元的27月低點後止跌，近日緩步震盪回升，今（9）日開高後在買盤敲進下帶量走高，一度勁揚4.01％至415元，市值回升至10.76兆元，截至午盤維持逾3.5％漲幅。三大法人本周轉站多方，迄今合計買超達1萬9345張。

美系外資表示，台積電最近法說並未提供2023年資本支出展望，僅表示未來幾年資本支出密集度將維持37～39％。然而，美系外資近期對設備供應商的調查結果顯示，台積電已決定將3奈米資本支出進一步遞延至2024年。

美系外資指出，台積電最初計畫明年將3奈米產能提高到每月8萬片，但最新調查顯示已調降為每月6萬片，據此將明年資本支出規模預期調降至約310億美元，位於300～320億美元區間中段，較今年360億美元減少15～20％，低於市場普遍共識的340億美元。

美系外資認為，對於蘋果新款iPhone Pro的A17 Bionic及用於新款MacBook的M3處理器，台積電明年下半年可能僅需每月4萬片的3奈米產能生產，因此每月6萬片的產能應該足以滿足屆時旺季需求。

而透過今明2年削減共100億美元的資本支出，台積電可在2023年及2024年節省約20億美元的折舊成本、影響毛利率約為2～2.5個百分點。同時，鑒於近期晶圓代工訂單削減和中國大陸資本支出放緩，設備短缺在明年應該不再成為問題。

美系外資仍預期英特爾將自2024年起，將部分Arrow Lake CPU平台的3奈米晶圓外包給台積電生產，而蘋果所有iPhone至2024年均將轉為3奈米生產。預期至2024年，台積電將需要每月約10萬片的3奈米產能，長期需求成長曲線不變。

美系外資指出，部分投資人可能會將台積電削減明年資本支出視為更多「壞消息」，但此舉可避免過多3奈米閒置產能、減輕折舊負擔，對明年的自由現金流、毛利率甚至現金報酬率應會更健康，目前11倍的本益比估值非常具吸引力，再次建議逢低布局。

美系外資表示，下個關注焦點為16日輝達（NVIDIA）法說及對AI數據中心需求的看法。而台積電已預期3奈米製程明年對營收貢獻估達5％，看好至2024年將增加17％，維持台積電「加碼」評等、目標價720元不變。