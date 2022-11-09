國民黨新竹市長候選人林耕仁今再至立法院召開記者會，批前新竹市長林智堅任內，不僅新竹市立棒球場改建工程品質不佳，造成職棒球員受傷；改建後的新竹市立動物園也導致動物死亡慘案，存活動物種類更已減半，動物園恐成標本館。（周志豪攝）

國民黨新竹市長候選人林耕仁今再至立法院召開記者會，批前新竹市長林智堅任內，不僅新竹市立棒球場改建工程品質不佳，造成職棒球員受傷；改建後的新竹市立動物園也導致動物死亡慘案，存活動物種類更已減半，動物園恐成標本館。

林耕仁表示，新竹市立動物園再生計畫花3.76億元，但施工期動物陸續死亡，甚至曾被質疑虐待動物；重新開幕後，就又發生紅毛猩猩摔死，動物品種也從70幾種降到30幾種，動物園管理沒有問題？

林耕仁說，新竹市立動物園重新開園時，林智堅還哽咽說他賦予動物園新的生命與使命，但事實是讓動物園水泥化，破壞原生態環境與棲息空間，且才過兩年，現在動物園已變成遇死不補慘況，未來恐將成為新竹動物標本館，而非動物園。

陪同開記者的國民黨新竹市議會黨團總召陳治雄則提到，林智堅花2億多元推動將軍村資訊園區，建築師沒有經驗，設計原本就不良，中間還發生多次變更計畫、追加預算，工程沒照計畫復舊如舊，最令人詬病的是很多設備還採限制性招標。

陳治雄說，將軍村排水蓋一個花2萬元，蓄水池沒有蓄水功能，連裝飾都談不上；現在LED照明燈管壞了，廠商已經停產；景觀燈壞了，因特殊規格也買不到，市政府是怎麼招標的？

陳治雄更質疑，新竹市府相關工程的得標價與底標價近趨接近，哪有那麼能精算的廠商，能算出跟底價這麼接近？市政府有太多的工程讓大家覺得很奇怪

國民黨立委鄭正鈐也說，林智堅推動將世博天燈館改建成兒童探索館，但原預計1.5年工期，5年過去還未完工，今年9月廠商還因財務不佳被解約，竹市府連2億多元工程進度都沒辦法掌握，其他公共工程品質恐像棒球場一樣金玉其外。

立法院國民黨團總召曾銘宗表示，新竹動物園改建經費高達3.76億元，將軍村改建2億元，會在財委會提案要求審計部專案查核，看前有沒有用在刀口上，如果發現涉及不法，就要求移送法辦。

立法院國民黨團書記長李德維說，林智堅任內花大錢推動公共工程改建，但新竹市市立棒球場改建後造成職棒球員受傷，新竹市立動物園改建後造成動物悲鳴，新竹市民還要讓民進黨新竹市長候選人沈慧虹成林錯誤政策接班人？