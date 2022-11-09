沈慧虹呼籲高虹安身為立法委員以及市長候選人，誠實還是上策。（陳育賢攝）

沈慧虹辦公室9日揭發高虹安的立法院煉金術，同時提出3問1呼籲，1問高虹安、2問柯文哲、3問林耕仁，並籲保護吹哨者。（陳育賢攝）

針對國民黨新竹市長候選人林耕仁8日突然宣布不再打民眾黨高虹安，民進黨沈慧虹競選辦公室9日提出3問1呼籲，1問高虹安是否違法收受政治獻金？詐領助理費？2問柯文哲是否拉全黨挺涉貪汙之人？3問林耕仁是否被摸頭？同時更呼籲全國人要保護吹哨者。

沈慧虹競選辦公室總幹事李妍慧與發言人劉康彥說，今天沈辦要揭發高虹安的立法院煉金術，同時提出3問1呼籲，1問高虹安、2問柯文哲、3問林耕仁。

要問高虹安是不是違法收受政治獻金？是不是詐領助理費？高虹安應該好好誠實以對，說明清楚。

其次是高虹安整個事件發生後，柯文哲不斷幫高說話，但柯文哲過去都把清廉掛在嘴上，請問柯文哲現在如何解釋高虹安的行為，柯文哲把自己當成第16個大法官，不僅說公款私用的行為很正常，甚至說理工女不會違法，還在上班時間二度發文力挺高，難道這就是民眾黨說的新政治嗎？是要把自己的故鄉交給涉嫌貪汙的人嗎？

另，國民黨林耕仁的態度髮夾彎，國民黨昨天「喬」到凌晨3點，最後宣布「以和止戰」，證實了國民黨毫無是非對錯只有政治與算計，沈辦也要為曾經幫林耕仁站台的支持者問1句，「你是不是被摸頭了？」，還是被「搓掉了」，否則態度如此的大轉變，這樣是不是就坐實了「藍白合」？為什麼手中有資料卻不送？

最後是要呼籲新竹市民甚至是全國民眾，要全力保護吹哨者，現在連林耕仁陣營都避而不談，不敢舉發高虹安的違法情事，可見背後的壓力有多大，呼籲全國人不能再讓高虹安隻手遮天，讓她國庫通黨庫，黨庫又通個人小金庫。

未來，她若選上新竹市長，讓人質疑會不會市庫通黨庫，再通個人小金庫，這是新竹市民最大的擔憂，呼籲大家站出來釐清真相、促廉反貪，作吹哨者最大的後盾。

沈慧虹則指出，高虹安不論是助理涉嫌可能的違法兼職，或是涉嫌可能的詐領助理費，甚至是違法收取政治獻金，這都是大家都可看到的，而且這些都是高虹安自己的團隊所爆料檢舉的，但高虹安竟還要抹黑成是國家機器或綠營去製造抹黑她。

而高虹安一直在模糊焦點，卻永遠不曾面對自己品格上的問題，以及對於法律上還知法玩法，她要呼籲高虹安身為立法委員以及市長候選人，誠實還是上策。

沈慧虹說，高虹安被爆這麼多的爭議，國民黨卻突然收手，但對大家來說，清廉與守法是最重要的基礎，國民黨手上有這樣的資料，卻突然不送給檢調調查了解，林耕仁的的態度，讓所有的新竹市民是一頭霧水。

她表示，大家可以發現，高虹安與林耕仁就是在複製2018年韓國瑜在高雄選舉的方式，現在還對新竹市說的一文不值，那她相信，這樣子的話術，會讓新竹市民都覺得滿頭霧水，弄不清楚他們究竟在做什麼樣的利益交換，或者是政治算計。

更重要是新竹市8年來的進步與建設不容這樣的抹殺，過去所有的政績會被留下，所有新竹人與施政團隊在這邊所做的努力，並不是讓大家用話術三言兩語，甚至是憑空抹黑就可以抹殺掉了。