行政院長蘇貞昌今天赴桃園參加鐵路地下化平鎮路段地下化動土，針對民調顯示民進黨桃園市長參選人鄭運鵬仍落後國民黨張善政，而平鎮車站動土綠營視為政績，藍營張善政也想攬功，蘇貞昌說，國民黨執政張善政當院長鐵路地下化只願意負擔199億，桃園市民眼睛雪亮，選舉就是要選出真正了解地方、關心地方會做事的人。

蘇貞昌說，桃園鐵路地下化，不但減少汙染噪音，而且縫合整個城市，是非常重大的建設工程，經費高達1048億，當國民黨執政，張善政當院長，只願意補助不到200億，他核定中央出近800億，才能讓先導工程陸續動工。誰對桃園比較好，誰有魄力會做事，一比就知道，現在才來攬功，桃園市民眼睛雪亮，看到鄭文燦市長上任以來，做了非常多的桃園的建設，鄭運鵬立委在中央爭取預算，才能有經費補助地方。

對於民進黨北北基桃候選人提出交通月票1200元方案，遭批是大撒幣，蘇貞昌則反擊，藍營如果見不得好、要反對，那就不要讓他有執政機會。他說，台灣的交通建設到了新階段，不但公車、捷運、高鐵、台鐵交錯運用，基於鼓勵民眾使用大眾運輸節能減碳，中央用補助來獎勵地方政府，提出彼此配套互動，能夠結合鼓勵市民、鼓勵民眾在生活圈裡面，各種交通工具交叉使用，希望大家提出更好的方法來，不是只有在首都生活圈，而是全台灣各個生活圈都能往這方面發展，是行政院樂意看到的，也願意補助的。