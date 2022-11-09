幫助球隊拿下睽違26年的日本一，在日職已經證明身手的歐力士猛牛外野手吉田正尚，根據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）寫道，這位日職生涯133轟的重砲，可能將以入札制度挑戰大聯盟，更透露洋基是追求者之一。美媒《The Eagle Tribune》則認為吉田正尚驚人的被三振率，有助於他在大聯盟的發展。

由於吉田正尚在日職的資歷還沒滿9年，如果他有意願加盟大聯盟球隊，只能透過入札制度讓美職球團來投標，不過根據消息人士透露，歐力士猛牛願意放行吉田正尚實施入札制度，預計將在未來2周內宣布。

摩洛西表示，吉田正尚在左外野的防守穩固，他是今年休賽季洋基考慮的外野手人選之一，無論是否簽回「法官」賈吉（Aaron Judge），在雷佐（Anthony Rizzo）動向未明的情況下，洋基都應該將同為左打重砲的吉田正尚納入麾下。

《The Eagle Tribune》則是對吉田正尚的被三振率及保送率感到相當驚艷，日職生涯7個賽季當中，吉田正尚打擊三圍為0.327/0.421/0.539，高打擊率外也不失長打能力，對球棒控制力極佳，且今年508個打席當中，吉田正尚只吞下41次三振，被三振率只有8.1%。