台灣智慧移動產業協會（SMAT）今日發布「政府政策影響民眾購買電動機車意願」調查，結果顯示，民眾最盼望政府以「購車補助」降低油電轉換成本，七成以上受訪者認為，政府提高補助金額對順利達成政策目標最有幫助；近八成年輕族群表示，恢復「新購」補助，可有效提高購買電動機車的意願。

SMAT 秘書長郭錦程表示，政府制訂 2030 年新售電動機車比例應達 35％，但去年實際新售電動機車比例僅 11.6％，距離政策目標尚有一段顯著落差，顯示政府需要加快腳步，務實訂定逐年目標。

依照調查結果，政府如要透過具體政策，加速推動運具電動化，落實環保，「增加購車補助」仍是最直接有效的方案，主要是可以降低油電轉換成本，有助提升民眾購買電動機車意願。因此，除了經濟部持續對購買合格電動機車民眾提供購車補助外，若環保署能夠依循往年成功經驗，對新購電動機車的民眾亦能提供補助，或者針對經濟負擔較吃重的年輕族群增加「首購族補助」，都將對「2050淨零排放」帶來具體實質助力。

民眾選擇購買電動機車的三大原因，分別是環保(77％)、政府補助(42％)、充換電方便(27％)。顯示民眾充份理解，電動運具能為環保帶來貢獻，也願意盡一己之力，以更乾淨友善的方式、滿足日常移動。在「期待政府對運具電動化有何作為」一題當中，71％ 民眾認為「提高汰舊換新及新購電動機車補助」最有幫助，其次是 67％ 的民眾希望增設充換電站。

SMAT 盼望跨部會將在今年底提出的運具電動化行動方案能更精準可行，讓民眾對政府政策更有信心，亦讓產業界有更明確可依循的方向。淨零轉型更是產業轉型的重要契機，台灣機車密度高居世界之首，有1400萬輛油車需要轉型，未來更有機會將二輪運具電動化的成功模式外銷國際市場，打造下個兆元產業、台灣之光。