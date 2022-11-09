近期台灣治安不平靜，不僅有詐欺集團囚禁寧虐案，還有多起槍擊案，對此，行政院長蘇貞昌說，治安沒有假期，緝毒、掃黑、打詐絕不縮手，希望全國民眾支持警方，才能夠有好的治安。

蘇貞昌說，雖然民眾對這幾年在治安各方面進步給予肯定，但政府絕不能自滿，剛剛也發動新一波掃蕩，救出許多被害人，把許多作奸犯科的人繩之以法，要特別警告這些不法之徒，台灣的治安絕對中央地方全國動起來，絕對不鬆懈的來掃黑打詐緝毒，希望歹徒不要以身試法，也希望全國民眾看到有可疑的人事物，都告訴辛苦的警方，也希望全國民眾支持警方。

另外，外傳選舉後內閣可能改組，蘇貞昌說，從他上任行政院長第一天，這個傳聞就傳到現在，已經快4年了，也不是只有他當行政院長有這種傳聞，任何人當行政院長，從第一天開始，一定會有這種傳聞，因為只有這種傳聞才會有新聞，如果沒有改組也是新聞，改組也是新聞，這樣才會有新聞。

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