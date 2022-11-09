民進黨北北基桃市長候選人昨推每月1200元的「首都通交通月票」，範圍從雙北擴至基隆、桃園，並納公共自行車、台鐵、國道客運、機場捷運，被外界認為是選前大撒幣，台北市長柯文哲9日直呼，拜託要選市長的候選人務實一點，「每天看在那邊騙選票實在受不了。」

柯文哲上午參與北投中繼市場開幕典禮後接受媒體聯訪，他表示，自己昨日已經批評過了，若北北基桃要做交通月票，「那新竹縣市要不要？台中中彰投要不要？雲嘉南或高屏那個交通網要不要？」

柯文哲指出，當時台北市政府推行1280交通月票，是因先前實施路邊停車收費，有停管基金能補貼公共運輸便重整公共運輸效能。他直呼，「政治還是要務實啦，但我也知道沒辦法，我也知道世界上最難聽的話就是實話，這個時候只要講一大堆天花亂墜，問題是選後都很難實現！」

柯表示，民眾黨桃園市長候選人賴香伶也曾問過，若要在桃園實施1280月票政策應該怎麼做，但他認為，「不可以在台北市裡面用1280，然後外縣市進來也1280，因為路線完全不一樣」，若讓民眾購買1280後，每天從桃園楊梅北上通車，這也不公平」，直呼競選市長的候選人應務實一點，「每天看在那邊騙選票實在受不了！」