大陸國家統計局9日發佈10月全國CPI（消費者物價指數）與PPI（工業生產者出廠價格指數）數據。其中CPI年增率2.1％，較上月上漲0.1％；PPI年增率從上月0.9％轉為衰退1.3％，與上月比較從下降0.1％轉為上漲0.2％。

據第一財經引述仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，從CPI和PPI的綜合走勢來看，短期內仍不存在通縮風險，但刨除高基數效應、翹尾因素之外，核心CPI偏弱、PPI年增率下行至負區間，體現的是國內消費需求仍偏弱、疊加海外需求疲軟。

龐溟認為，要將實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，通過供需兩側雙向發力、有效協同，堅持高水準對外開放，堅持實施擴大內需戰略、有效挖掘內需潛力。

與上年同期比較，10月CPI上漲2.1％，漲幅比上月回落0.7個百分點，主要是受去年同期對比基數走高影響。其中食品價格上漲7％，漲幅比上月回落1.8個百分點，影響CPI上漲約1.26個百分點。值得注意的是，豬肉價格上漲51.8％，漲幅比上月擴大15.8個百分點；在豬價上漲帶動下，雞蛋和禽肉類價格也分別上漲12.7％和8.3％，漲幅均有擴大。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，儘管短期內PPI年增率表現可能進入負增長狀態，但考慮到前期PPI漲幅較大，當前部分上游原材料價格水準依然明顯偏高，讓中下游特別是小微企業成本壓力依然明顯。他說下一步為激發市場主體活力，政策面仍有必要繼續實施保供穩價，有序釋放部分大陸國內主導定價的上游原材料產能。