澎湃新聞報導，中央紀委國家監委網站9日通報稱，遼寧省瀋陽市人大常委會主任付忠偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。付忠偉被查之後，大陸今年已有28名副部级以上中管幹部被查。

公開資料顯示，付忠偉，男，漢族，1963年10月生，1986年7月參加工作，1984年7月加入中國共產黨，研究生學歷，雙碩士學位。

付忠偉長期在遼寧省內工作，曾任遼寧省審計廳黨組書記、廳長，省財政廳黨組書記、廳長等職，於2018年2月出任盤錦市委書記。

2020年12月，付忠偉履新瀋陽市人大常委會黨組書記，次年2月當選為市人大常委會主任。

今年此前被查27人分別是：西藏自治區政府副主席張永澤，中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱，廣西壯族自治區政府副主席劉宏武，四川省人大常委會副主任王銘暉，中國儲備糧管理集團有限公司前黨組成員、副總經理徐寶義，黑龍江省人大常委會副主任宋希斌，河北省人大常委會前副主任謝計來，中國聯合網路通信集團有限公司前黨組副書記、總經理李國華，湖北省副省長曹廣晶。

福建省廈門市人大常委會前主任陳家東，遼寧省副省長、省公安廳廳長王大偉，中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組前組長劉彥平，十三屆全國政協常委、社會和法制委員會主任沈德詠，雲南省政協前黨組成員、副主席黃毅，前中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖，遼寧省副省長郝春榮，青海省委常委、省人大常委會副主任、黨組書記李傑翔。

遼寧省政協前副主席孫遠良，北京市政協副主席于魯明，內蒙古自治區高級人民法院前黨組書記、院長胡毅峰，廣東省人大常委會黨組成員、副主任陳如桂，上海市人民檢察院檢察長張本才，遼寧省人大常委會副主任孫國相，國家糧食和物資儲備局前黨組書記、局長張務鋒，工業和資訊化部前黨組書記、部長肖亞慶，中國人民銀行黨委委員、副行長范一飛，應急管理部消防救援局黨委委員、副局長張福生。