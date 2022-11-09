為吸引青年，台東縣府領先全台，整合台東青年文化觀察團、原住民青年文化觀察團等，設置青年事務發展委員會，而青發會委員激盪後的第一件公共建設案，即將在明年動工的極限運動場，屆時將串聯周邊各種園區，打造分齡、多樣化的運動園區。

尋求連任的台東縣長饒慶鈴今（9）日在臉書表示，台東縣領先全台創立台東青年文化觀察團、原住民青年文化觀察團，今年更整合相關單位設置青年事務發展委員會，吸引青年投入公共事務，經過青發會委員討論後，決定在台東公園建設直排輪、滑板與極限單車三合一的極限運動場。

「明年就可以動工！」饒慶鈴透露，極限運動場將規劃初階、中階及高階分開使用的場地，並依地形高低差進行相關設置，旁邊則會有綠蔭及舊有的涼亭等。

饒慶鈴說，直排輪、滑板是許多小朋友、青少年喜歡的運動，場地設置好後，可在未來舉辦相關賽事，吸引更多青年朋友來一場滑板之旅，還能與周邊的兒童運動公園、泳池、體育場與即將興建的全民運動館進行串聯，打造分齡、多樣化的運動園區。