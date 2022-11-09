行政院長蘇貞昌今天到桃園參加台鐵「平鎮車站路段地下化工程開工」，國民黨桃園市長候選人張善政說，又是選舉的動作。（賴佑維攝）

行政院長蘇貞昌今天到桃園參加台鐵「平鎮車站路段地下化工程開工」，國民黨桃園市長候選人張善政說，鐵路地下化工程進行這麼久，發包一直不順利，行政院也沒有幫忙，現在趕快開工，「又是一個選舉的動作。」

蘇貞昌今天到桃園參加「桃園鐵路地下化建設計畫」CJ18標「平鎮車站路段地下化工程」開工動土祈福典禮。張善政表示，鐵路地下化的工程進行了這麼久，發包不順利，行政院一直沒有幫忙，現在趕快來開個工，好像功勞都是他們的，又是選舉的動作。張善政說，真的是非常非常的遺憾，民進黨此舉讓人看破手腳。他上任以後會設法去釐清問題，能夠幫忙的儘量去幫忙。

因綠營提到張善政是阻擋鐵路地下化的人，沒有資格去講這些，蘇貞昌也說，張善政擔任行政院長時，中央只願意負擔200億，蘇任內給800億。張善政說，從來就沒有阻擋鐵路地下化。甚至在行政院任內還幫忙鐵路地下化。他解釋，原來是高架，桃園市長鄭文燦當選以後改地下化。他配合停下高架的工程重新檢討。所以絕對沒有在擋鐵路地下化，痛批綠營胡說八道。張善政也說，財源調度是行政院長應該要肩負的責任，當時財政，還有很多建設狀況要綜合考量。

對於有廣告看板寫著討厭民進黨打疫苗護高端，張善政說，這個看板寫的都是事實，有什麼好抗議的。倒是桃園抹黑他的看板掛這麼久，從來不想辦法拿掉抹黑的看板，反而去抗議護高端打疫苗這個反映事實的看板，真的是雙標到了極點。