新北市長侯友宜推動銀河灣計畫，預計投資300億元開發，《鏡週刊》今報導，不肖地主與黑道為龐大的都更利益，教唆縱火，讓蘆洲2月發生5起大火，新北市消防局回應，5起火災其中4起已排除縱火可能性。民進黨新北市長候選人林佳龍批，銀河灣計畫無完整配套，土地開發模式就是炒地皮，選前他就會受理這些被強制拆遷的未登記工廠，讓他們有路可走、輔導留在新北，創造新北的就業工作機會。

新北市消防局回應，《鏡週刊》報導新北市9月6日、9月24日、10月11日、10月15日及10月31，日蘆洲區仁愛街與民族路地區發生多起疑似縱火案件，經消防局調查，除10月31日消防局並未接獲該地區的火災報案，其餘4案消防局經派員勘察、清理復原、證物鑑驗及查訪相關事證，研判是電氣因素引起，並排除縱火引燃的可能性。

林佳龍說，銀河灣重劃確實產生很多問題，都市計畫及聯外交通沒有真正完整配套，又把三重果菜場遷過來，土地開發模式就是炒地皮，但到底對於新北市民提升有什麼幫助，都沒有好好說清楚，為了加速重劃，土地徵收也產生很多爭議，有上千工廠將被拆除，就會發生跟五股垃圾山、新泰塭仔圳一樣的問題，又把新北市產業又打擊一次，很多人會失去就業跟工作機會，這也是新北市現在人口減少原因。

林佳龍承諾，擔任新北市長後，會來輔導所有未登記的工廠來取得產業用地，也整理新北市還有1000公頃可利用的工業區土地，另會透過登記來了解他們面對的問題，不用等到選後，選前他就會開始受理這些被強制拆遷的未登記工廠，讓他們有路可走，輔導他們留在新北，創造新北的就業工作機會。

林佳龍批，這些開發計畫都沒有配套，只是為了取得土地，就產生現在非常多的後遺症，如果好好去輔導，讓這些工廠有出路，就不會涉及到有人蓄意去縱火，或因其他因素紛爭而沒有辦法加速完成這些區段徵收相關的都市計畫。