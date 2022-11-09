新疫情時代免疫負債風潮來潮，隨著新冠疫情逐漸趨緩，防疫政策解封，類流感逐漸升溫，連續數周基層診所人滿為患，值得注意的是許多診所也發現一線、二線抗生素等藥物青黃不接，安全庫存拉警報。

新冠疫情延燒3年，台灣勤洗手、戴口罩加上疫苗覆蓋率高，也造成防疫政策逐步鬆綁後，免疫負債來襲，台中市診所協會理事長曾崇芳醫師指出：根據台灣疾病管制局10月28日臨床定點病毒監測的報告，可以看出目前流行的病毒以副流行性感冒病毒為最大宗，接下來就是呼吸道融合病毒，第三名則為流行性感冒病毒，而其他的有少數的腺病毒、巨細胞病毒、單純皰疹病毒。

基層的臨床上所看到的病患都以發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水的症狀為主，不管是老人、成人或小孩通通都中獎，臨床上常常看到的現象是，小孩在托嬰中心、幼兒園、學校感染後傳染給家中的家長及老人，疾病在一個禮拜內迅速的傳播及感染，通常是「小孩中獎全家分享」，所以看急性科的診所包括小兒科、家醫科、耳鼻喉科及內科診所都人滿為患。

曾崇芳說，類流感病患激增，也造成了藥廠在製造藥上備料不足造成缺貨，前一陣子是最常見止咳藥medicon，現在一線抗生素amoxicillin、第二線用藥curam也都出現安全庫存不足，經常藥商不是補給慢就是限量配額出貨，不然就是訂10盒給2盒。

曾崇芳說推測是因為前兩年防疫做得好，病毒絕跡，感冒的人少，廠商今年秋冬備貨庫存跟不上病毒的肆虐，造成供給失衡，目前雖還有藥，但各診所安全庫存不足，擔心未來會有缺貨危機；他呼顅，希望大家在自我的防護上，施打新冠肺炎疫苗要打好打滿，符合公費流感疫苗施打條件的民眾趕快施打來增強自己的抵抗力，少出入公共場所，尤其是幼兒及老人，若有需要外出應該勤洗手、戴口罩、不摸口鼻減少疾病的傳播。