IC通路商文曄科技（3036）9月起開始認列世健科技營收，10月雖因客戶拉貨動能趨緩，單月營收為575.29億元，月減9.71％，不過仍較去年同期成長56.34％，寫下單月次高；累計前10個月營收為4,712.61億元，年成長32.51％。
展望第四季，公司以新台幣兌美元匯率32.2元計算，預估營收介於1,450～1,550億元，中位數約當年成長16.2％，稅後純益落在9.49～12.83億元，每股純益（EPS）介於1.08～1.46元。
IC通路商文曄科技（3036）9月起開始認列世健科技營收，10月雖因客戶拉貨動能趨緩，單月營收為575.29億元，月減9.71％，不過仍較去年同期成長56.34％，寫下單月次高；累計前10個月營收為4,712.61億元，年成長32.51％。
展望第四季，公司以新台幣兌美元匯率32.2元計算，預估營收介於1,450～1,550億元，中位數約當年成長16.2％，稅後純益落在9.49～12.83億元，每股純益（EPS）介於1.08～1.46元。
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