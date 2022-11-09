經營超過半世紀、將近有一甲子的老字號電影院「東南亞戲院」，被大同林家第四代林傳捷的新美齊公司（2442）公告，以總價8.8億元買下，每股交易價格高達1,059.73元，賣方則為東南亞育樂公司創辦人的繼承人，經查詢經濟部公司登記資料，為翁毓璟，交易標的為東南亞育樂公司股權99.81％；新美齊表示，買下來目的，主要為限期股權投資。

許多老台北人的記憶「東南亞戲院」，今（9）日確定易主了！買家為大同公司林家的第四代接班人林傳捷的新美齊公司，交易數量達830,400股，每股交易價格為不高於1,059.73元，交易總價不高於8.8億元；至於交易對象，為東南亞育樂股份有限公司創辦人之繼承人。

新美齊表示，擬向東南亞育樂股份有限公司創辦人之繼承人，購買所持99.81％股份，主要用途，是為了長期股權投資。

根據經濟部公司登記資訊，東南亞育樂公司創辦於54年06月24日，公司登記地址在臺北市中正區羅斯福路4段136巷3號，目前資本額8,320萬元，負責人為翁毓璟。

此次交易，宣告經營快要一甲子的「東南亞戲院」，將正式換手。市場研判，未來新美齊不排除伺機進一步拆除改建，進行其他用途的再開發計畫。

據了解，位於台北市公館商圈的「東南亞戲院」，是許多台大、師大師生的最愛，也是公館商圈的最新地標，創辦於1966年5月27日正式開幕，2015年才委由秀泰影城接手經營，戲院名稱改為「東南亞秀泰影城」，外觀和內裝也以斬新面貌示人。

至於此次交易價格，每股價格高達1,059.73元，業者研判，可能是因為東南亞育樂公司持有的不動產，主要為「東南亞戲院」資產，因此交易價格除了股權，主要包括還有不動產等資產，因此衝高股權交易價格。

新美齊近幾年已從電腦週邊及光電事業，大舉轉型到不動產開發，主要營收和獲利來源，大幅拉高不動產的貢獻比重。

今年上半年，新美齊每股稅後純益0.41元。