迎接電商雙11購物節，全聯福利中心今年集結線上線下，自11/11~11/13限時3天推出優惠活動，其中實體門市配合「超級省周年慶」，除了超過100款商品買1送1外，11/12~11/13兩天PX Pay儲值金全額支付單筆每滿千元送800福利點、使用全支付單筆每滿千元送1000福利點，最高10%回饋。

而線上部分「PXGo!全聯線上購」更獨家加碼，使用PX Pay儲值金支付滿1111元贈1111福利點、「全聯小時達」生鮮雜貨外送滿1111元現折111元，同享最高10%回饋，並號召近60大品牌聯手祭出整單85折，及抽IPhone 14 Pro等優惠；雙11當天再推出「Double Day 歡慶111.11.11」下單不限金額有機會用1元帶走萬元商品，可望再帶動整體業績至少成長一成。

「PXGo!全聯線上購」於雙11當天祭出限時1天的抽獎活動，全站消費不限金額，只需用1元就能把萬元夢幻逸品帶回家，尤其價值最高的「SAMSUNG三星75型4K HDR智慧連網電視」，原售價4萬9900元；其他還有「SK-II青春露230mlx3入」、「JoMalone白樺樹與薰衣草香水花盒版100ml」，及高檔生活家電「Panasonic國際牌10公升智慧清淨除溼機」、「Panasonic國際牌奈米水離子吹風機禮盒版」等；同時還有機會抽到加碼獎福利點共111名，最高10萬福利點。