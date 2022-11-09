南區「馬卡龍外牆」，吸引民眾拍照打卡，繽紛、搶眼的馬卡龍色系外牆，打造明亮、快樂、粉嫩的場域。（張妍溱攝）

舊廳舍活化再利用再添1處，台中市政府斥資總經費3620萬元，重新打造長春、城隍里聯合活動中心，9日舉行落成啟用典禮，市長盧秀燕說，繼太平區「馬卡龍公園」啟用後，南區有「馬卡龍外牆」，吸引民眾拍照打卡，繽紛、搶眼的馬卡龍色系外牆，打造明亮、快樂、粉嫩的場域，民直呼：「全國最可愛的活動中心！」。

台中市長盧秀燕說明，長春、城隍里聯合活動中心原為南區公所舊廳舍，屋齡逾45年，歷經921震災，經評定耐震能力不足；公所遷移後，建物閒置不用，在考量附近長春里及城隍里沒有活動中心下，決定活化整修，從結構耐震補強、增設消防、污水處理、無障礙電梯、無障礙停車格等。

「1樓設置公托中心」盧秀燕指出，力推平價公托政策，公托月費為全台最低7000元，扣掉托育津貼5500元，等於1個孩子送托1個月只要1500元，第2個孩子送托1個月只要500元，第3個孩子送托完全免費，希望透過平價托育協助年輕人願生敢養，讓孩子在台中快樂輕鬆成長。

盧秀燕說，台中市29個行政區原先僅5間公托，3年來力推「公托倍增」計畫，目前全市公托數已增加到28間，預估年底前將完成35間，其餘的公托地點也正按照流程進行當中，將朝第一階段「公托十倍增」50間的目標邁進。

民政局長吳世瑋表示，活化南區公所舊廳舍，招標過程遇到新冠肺炎疫情影響，大宗物料急速上漲，工程第9次才完成招標，動用第二預備金挹注工程經費，去年底發包動工，歷經10個月工期，9日完工啟用，促進社區發展、凝聚居民向心力。

長春、城隍里聯合活動中心2、3樓提供給2里民使用，1樓設置公托中心，未來可提供市民集會、休閒等用途，同時滿足社區關懷據點駐點、長青教室、媽媽教室等多元使用需求，許多里民到看到「新厝」都很開心並表示，這麼漂亮的活動中心，以後一定常來。