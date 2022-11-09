凱基銀行招手開發金股東，宣布針對銀行新開戶客戶加碼抽現金1000元，即日起至明年3月31日止，開立凱基銀行帳戶並於線上完成凱基證券交割戶綁定，不僅可獲得7-11超商佰元商品卡，還可獲得加碼抽現金1000元，若加開立凱基證券新戶，還可再享Uber Eats優惠折抵最高400元及台股電子交易手續費折抵金3600元。

凱基銀行此次推出股東好康活動，除了瞄準全台86萬名開發金股東，也歡迎還不是凱基銀行客戶的粉絲一同開新戶享好康，民眾只要至全省51家分行臨櫃開立存款帳戶，並同時於線上完成凱基證券交割戶綁定之全新客戶，即可獲得股東回門禮7-11超商100元商品卡乙份，及獲得1000元現金加碼金乙次抽獎機會。

若非凱基證券的客戶完成凱基銀行開戶並同時綁定凱基證券交割戶後，還享400元Uber Eats優惠折抵，與每月還可享台股電子交易手續費折抵金300元，12個月回饋高達3600元，開戶優惠一舉數得。

凱基銀行除了不定期推出臺、外幣存款快閃優惠之外，為了優化客戶行動銀行使用體驗，日前也推出全新升級App，行動銀行的介面設計簡潔清爽，客戶資產配置透過視覺化直覺易懂，在交易操作上，更提升便利性，不僅聰明記錄轉帳對象，更集中整合交易捷徑，方便日後轉帳交易。

凱基銀行致力以各項數位服務優化客戶體驗，並透過多元服務管道滿足客戶需求，希望成為客戶最推薦的銀行。