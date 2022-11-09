國民黨台北市長候選人蔣萬安昨在電視專訪時提到，當選後擬恢復騎乘YouBike前30分鐘免費，主張政府花小錢便能帶動民眾運動與節能減碳。對此，任內取消此政策的台北市長柯文哲9日直言，他發布的每個政策都有經過專家反覆辯論，拜託選市長的人不要每天天馬行空，雖然並非不能補貼，但就是亂花錢。

柯文哲上午參與北投中繼市場開幕典禮後接受媒體聯訪時說，談及蔣萬安欲恢復前市長郝龍斌時期的騎乘YouBike前30分鐘免費政策，民進黨推出1200元交通月票就把人家罵一頓，然後提出另外一個Youbike撒幣的政策。

柯文哲指出，台北市政府會將Youbike1.0時代前30分鐘免費取消，是有做過研究的，因70％騎士1個月只騎1次，另有許多用戶是騎好玩的、或是觀光的，真正用在通勤的不多。「所以當時在計算，如果車子要有效地使用，騎好玩的應當就不要用，因為我們要的是運輸的最後一哩路。」

「拜託大家要選市長的人，不要每天這樣天馬行空。」柯文哲強調，每個他發布的命令，都有在市長室經專家反覆辯論，直到大家都同意才發布，雖然能挪錢來補貼Youbike，但就是亂花錢，「這個也要花那個也要花，但最後總預算就1800億，看你怎麼花。」