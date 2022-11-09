高雄市小番茄今年受到嚴重瘋欉現象，農糧署會同專家會勘認定瘋欉非氣候造成，不符合天然災害救助辦法，不予補助，高雄市長陳其邁等人今日前往美濃田間視察小番茄災損。(記者林雅惠攝)

高雄市小番茄今年受到嚴重瘋欉現象，農糧署會同專家會勘認定瘋欉非氣候造成，不符合天然災害救助辦法，不予補助，高雄市長陳其邁等人今日前往美濃田間視察小番茄災損。(記者林雅惠攝)

高雄市小番茄今年受到嚴重瘋欉現象，農糧署會同專家會勘認定瘋欉非氣候造成，不符合天然災害救助辦法，不予補助，高雄市長陳其邁等人今日前往美濃田間視察小番茄災損，陳其邁表示，農民損失很大，高雄市政府農業局針對肥料及防害的資材會給予專案補助，來減輕農民的負擔。

高雄市長陳其邁、農委會副主委陳駿季、立委邱議瑩、高雄市政府農業局長張清榮等、美濃區農會總幹事鍾清輝、杉林區農會總幹事吳惠珍、高雄市議員林富寶、林義迪、朱信強、及高雄市議員候選人林慧欣等人，一同到美濃小番茄田中，視查小番茄裂果狀況，討論如何協助農民度過難關。

陳其邁表示，高雄番茄種植面積450公頃，其中美濃大概有200公頃，其他包括阿蓮及六龜、杉林、路竹等，因為一些病害的原因，今天最主要來看，是不是符合天然災害救助的標準，希望能夠來幫助農民。

陳其邁說，因考量到這一次的病害，對於農民來講損失非常地大，所以包括肥料及防害的資材，高雄市政府農業局會給予專案補助，來減輕農民的負擔，來照顧高雄的農民。

立委邱議瑩表示，因為高溫所造成的病蟲害過度繁殖，希望農委會能夠在美濃等地設置長期的監測站，也建議防檢局能夠協助農民在每年栽種作物之前、或不定期舉辦防治病蟲害講座課程，來輔導協助我們的農民，尤其是青年農民，在防治技術知識方面的能夠改善與精進，並請高雄市農業局及各地區農會一起配合。

邱議瑩說，這次要求農委會官員再次前來現場會勘，而小番茄災損的認定，要求會勘報告農委會能在會勘後一兩天內盡快出來，幫助農民減少荷包損失。