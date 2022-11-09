台版柬埔寨慘無人道！猛酸蔡英文臉書「一篇都沒提」 柯志恩高喊：人民的性命才是重中之重

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨(8)日到小港舉行第14場的「廟口金能講」。柯志恩將麥克風拿給一位始終對柯志恩不離不棄的鄉親，而他只對柯志恩說了「加油」兩個字。柯志恩痛批，高雄市政若真的沒問題，就不會有鄉親參加14場廟口開講，只為跟她說聲「加油」。

柯志恩昨(8)日在臉書特別感謝遠從台北來助陣的台北市議員王鴻薇，並提到昨在小港的第14場廟口金能講，她把麥克風拿給一位始終對她不離不棄，無論颳風下雨，無論是在路竹、岡山，還是大寮、小港都到場的鄉親。柯志恩問為什麼？他只說「加油」，14場，就為了兩個字，就為了和柯志恩說一聲加油。柯志恩感性表示，相信現場很多鄉親，也是如此，「謝謝您們，真的謝謝您們。鄉親的一份心、一份意，就是我的百份恩、千份情」。柯志恩表示，只要鄉親繼續挺，就繼續講，接下來到選前，還會加開4場，繼續和大家作伙贏。

柯志恩提及，她問鄉親前陣子大林油廠爆炸，大家怕不怕？大家都異口同聲說怕。柯志恩說從氣爆、城中城大火、自強一路塌陷，到最近的油廠爆炸，為什麼高雄人要三不五時忍受公安意外，膽戰心驚？過去民進黨說是因為國民黨害的，他們執政問題就會解決，但現在民進黨在高雄執政20年、在中央執政14年，問題解決了嗎？陳其邁市長說他兩年拚四年，但他在完整執政的2021年，高雄的火災發生數是六都最高、高雄的消防員和消防車輛是六都減少最多，「直到我批評之後，陳市長才趕快說明年會改進」。

此外，柯志恩提到上周高雄出現嚴重空污，陳市長只回她說已經改善很多，然而當天，全高雄就白茫茫一片。柯志恩直言，那一天，叫醒高雄市民的不是鬧鐘，而是空氣清淨機運轉過度的聲音。柯志恩也表示，前陣子高雄發生槍擊案，陳其邁市府說治安很好，昨日高雄的街邊，再度發生槍擊案。柯志恩痛批，高雄的公安、環安、治安都出了大問題，市長卻覺得問題都不存在。

柯志恩直言，若高雄市政真的都沒有問題，那就不會有鄉親參加了14場廟口開講，只為跟柯志恩說加油。柯志恩提到，這幾天「台版柬埔寨詐騙案」的新聞也讓她十分難過，其中就有一位不幸往生的受害者，是高雄的鄉親。然而總統蔡英文這四天以來，發了21篇臉文，有13篇是在討論選舉，沒有一篇是關心台灣的治安，關心這些無辜的受害者，以及背後的社會問題。

「蔡英文說民進黨候選人的選情是重中之重，我要告訴蔡總統，台灣人的性命、高雄鄉親的性命，才是重中之重！」柯志恩表示，這不只是一個高雄市長候選人該有的心聲，更是一個台灣人、一位母親的心聲！柯志恩也呼籲鄉親務必繼續把力量借給她，在最後關鍵的日子裡，「把風3起來！把風3更大點！一起用力3出屬於高雄人民的奇蹟！」