藍曝影片：小黃貼林佳龍貼紙可拿200元 調查局「請新北檢偵辦」(曾銘宗提供）

民進黨新北市長候選人林佳龍近日被指藉由張貼計程車競選貼紙方式，給計程車司機錢，國民黨立委曾銘宗質疑，此舉有會賄選之嫌，調查局長王俊力強調，全案已提報新北地檢署偵辦，不便表示意見；法務部長蔡清祥說，若提報給地檢署就會立案。

立法院司法法制委員會9日邀請司法院、法務部、法務部調查局、警政署等單位報告「2022年全國地方公職人員選舉賄選查察及防制成效」。

曾銘宗現場播放網路上所流傳的影片，一名戴口罩的男子拿出林佳龍的貼紙，向計程車司機提及只要張貼民進黨新北市長候選人林佳龍的廣告貼紙，可獲200至500元，甚至不用貼也可以拿錢，而司機果真當場收到200元現金，曾直言，這到底是廣告、綁樁還是賄選？

曾銘宗表示，林佳龍陣營宣稱這是「登廣告」，但「登廣告」為何不找代理商，要找個別計程車司機？這些金流的來源與去向是誰？希望調查局秉持著依法行政、客觀中立、不分黨派的態度公正查辦，還給台灣乾淨選風，選出優秀的人才。

王俊力表示，他有看到這個影片，也有把這個情資提報給新北地檢署，但個案的情節有無構成違法，未來檢察官會針對個案的具體事實來做判斷。王俊力並說，因為已有個案發生，所以他不便多做回答。

曾銘宗追問，若新北地檢署已立案，何時會有偵辦動作？還是要待選舉後才會啟動偵辦？

蔡清祥表示，調查局若有提報地檢署，地檢署應該就有立案，但不清楚個案上的處理程序如何。蔡清祥並說，他尊重個案承辦檢察官的專業判斷，不過他會把相關訊息轉給最高檢，因為最高檢督導全國查賄，應該儘速處理的就要儘速處理。