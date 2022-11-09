新北市消防局今在歡樂耶誕城舉辦綜合演練。（圖／新北市消防局第一救災救護大隊提供）

新北市消防局今在歡樂耶誕城舉辦綜合演練。（圖／新北市消防局第一救災救護大隊提供）

新北市消防局今在歡樂耶誕城舉辦綜合演練。（圖／新北市消防局第一救災救護大隊提供）

新北歡樂耶誕城即將於11月11日開城，展區除了以往的新板特區周邊，今年更擴大延伸至府中商圈，加上國門邊境相關防疫措施的鬆綁，預計將吸引大批人潮。新北市消防局第一救災救護大隊今（9）日結合相關單位辦理緊急救護流程演練，同時針對耶誕城主辦單位及工作人員自衛消防編組督考。

鑑於日前韓國梨泰院發生重大的公安事故，新北市消防局第一大隊針對耶誕城進行模擬災害的想定訓練，並結合主辦單位團隊進行自衛消防編組演練，考驗主辦單位對於臨時災害發生的應變與通報流程。模擬情境包含火災搶救應變、油鍋起火燃燒應變與處置、多名民眾燒燙傷等綜合情境演練，讓所有工作人員與消防單位的應變人員對於災害發生時的相關流程有基本默契與共識。

第一救災救護大隊大隊長羅凱文表示，強化工作人員的自衛消防編組能力在大型活動中顯得格外重要，尤其必須結合實際救災單位進行演練，可以在活動開始前就針對雙方對於災害發生時相關應變程序產生基本共識與默契，包含搶救人車的動線、指揮站的架設位置等重要訊息，同時指示所屬單位同仁做好相關準備工作，以因應突發事故，並期許今年歡樂耶誕城活動可以平安順利。