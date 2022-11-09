新疆本土疫情反覆，上月宣布啟用「離疆人員電子證明」，供符合條件的人員申請離疆。據了解，上述證明申請手續繁瑣，引來販賣或偽造離疆證等黑色商機。近日更有一段錄音在大陸網路上引起軒然大波。一名女子向男子詢問辦理離疆證金額，男子稱市場價是8000元（人民幣，下同），給該女子僅報價3000元，但額外條件就是要「陪睡4次」。

根據香港01報導，錄音片段中，男子聲稱自己的兄弟在疫情指揮部工作，打通電話便可幫忙辦理離疆證。當女子問及價錢時，男子稱兄弟都是收取8000元，給自己報價則是5000元，並對女子把價錢降到3000元。

但該男子也提出附加條件，要求女子回到新疆後陪自己睡4次，女子則笑而不語，男子並說明兩天後會把證明給女子，否則會全額退款。同時男子還向女子透露所在的經開區受疫情影響「全軍覆沒」，因此證明的辦理會有一定難度。

相關錄音片段在網路瘋傳厚還引起當地警方注意。據烏魯木齊市公安局經濟技術開發區（頭屯河區）公安分局7日發布的警情通報表示，經初步核查，錄音中的代辦人是30歲住在經開區的李某，聲稱他冒充防疫工作人員代辦出疆通行證。目前已被警方拘捕，案件正在進一步辦理中。