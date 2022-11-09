川普時代的白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）成功當選阿肯色州州長，成為阿州史上首位女州長，她在勝選演說中表示：「這是一生的榮耀。」

曾在前美國總統川普任內擔任白宮發言人的桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）在阿肯色州（Arkansas）的州長選舉中勝選，將成為阿州史上首位女州長。

美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社等都預測桑德斯在阿肯色州州長選舉中取勝，目前桑德斯的得票率為63.6%，民主黨對手瓊斯（Chris Jones）的得票率為34.7%。

贏得阿肯色州州長選舉的桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）在8日晚間的選舉之夜與家人、支持者合照。（圖／美聯社）

位在美國中南部的阿肯色州一直以來都是共和黨鐵票倉，上一次選出民主黨籍州長是在2010年。

現年40歲的桑德斯首次出馬參選州長就勝選，其實她對政治並不陌生，她出生政治世家，有個非常有名的州長老爸赫克比（Mike Huckabee），赫克比於1996年至2007年間擔任阿肯色州州長，桑德斯將成為美國史上首位與父親擔任同州州長的女州長。

外界對桑德斯並不陌生，她在川普執政期間擔任超過2年的白宮新聞秘書，強硬捍衛川普的政策，她經常在記者會上與記者起衝突，最終縮短記者會時間，甚至取消白宮每日例行記者會，她甚至為自己辯護，稱記者們能直接問川普，桑德斯2019年離任時，CNN撰文評論她的任內政績就是讓例行記者會「死亡」。

桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）與川普關係密切。圖為2018年兩人在競選活動上的畫面。（資料照／美聯社）

川普在她離任時稱讚她是一名「戰士」。

桑德斯決定投入阿肯色州州長選舉後不久就獲得川普支持。

桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）在擔任白宮發言人期間作風強悍，經常和記者起衝突。（資料照／美聯社）

桑德斯今年9月宣佈罹患甲狀腺癌，手術中成功切除甲狀腺及周邊淋巴結。

桑德斯在競選期間也鮮少接受媒體專訪，她稱希望與選民直接對話。