九合一地方選舉倒數17天，蔡英文總統向民進黨支持者發出動員令，在臉書預告11月12日在凱道舉行的雙北聯合造勢活動，呼籲當初支持她的民眾，站出來一起支持民進黨台北市長候選人陳時中及新北市長候選人林佳龍，「讓台灣的首都圈共好，台灣的發展就會更好」。

蔡英文指出，台灣的每個關鍵時刻，我們都在這裡！11月12日，我們再次相約凱道見。從2016年、2020年，到去年四大公投，每一次台灣最關鍵的時刻，我們都聚集在凱道，團結最大的力量，守護台灣。

她下達動員令，強調過去因為有大家站出來，我們守護了執政的路線，台灣也能夠穩健發展，獲得世界的肯定。今年年底11月26日的這場選舉，不只是地方選舉，而是關乎台灣執政的方向、台灣未來的發展，以及台灣的民主，需要每一位台灣人挺身而出。

蔡英文呼籲支持者，如果你支持蔡英文，肯定台灣的成績，「我要請你也一起支持台北市長候選人 陳時中，新北市長候選人林佳龍」，讓台灣的首都圈共好，台灣的發展就會更好。

她向群眾喊話，年底投票日，我們一定要集結最大的力量，為台灣挺身而出。「11月12日凱道晚會，請大家團結站出來，讓我們給世界一個更好的台灣！」