觸控面板廠熒茂（4729）公布第三季財報，第三季合併營收為3.62億元，雖與前季相當，但較去年同期2.9億元則成長24.8％。受惠於醫療、軍用比重增加，帶動單季毛利率達24.6％，創下歷年新高紀錄。營業利益2,481萬元，稅後每股盈餘0.32元與上半年相當。

累計熒茂今年前三季合併營收10.73億元，較去年同期8.43億增加27.22％，毛利率21.4％，稅後淨利為6,180萬元，稅後每股盈餘0.64元。