由於市場對升息速度擔憂緩解，黃金、白銀、美元指數出現交易機會。近期表現強勁的道瓊白銀ER指數已站上50及100日均線，距離200日均線亦僅1.13％一步之遙，期元大S＆P黃金（00635U）、期元大道瓊白銀（00738U）等ETF，今（9）日同步大漲2％～4％之間。

此外，今年以來，美元指數的強勁態勢恐將扭轉，標普美元ER指數近期跌破50日均線，期元大美元指反1（00684R）連日跌深反彈，今天站上季線。

自11月4日美國公布好壞參半的非農就業數據以來，僅3個交易日，代表黃金期貨表現的標普高盛黃金ER指數漲幅達5.21％，反映白銀期貨表現的道瓊白銀ER指數漲幅更是高達10.66％。

而一向與黃金反向表現的標普美元ER指數在前述二項利空衝擊下，近3個交易日重挫達2.88％，標普美元日報酬反向一倍ER指數則上漲2.94％，近期表現受到注目。

以昨日美盤表現來看，標普高盛黃金ER指數於盤中突破50日均線後，吸引買盤進駐，紐約黃金期貨12月合約成交量由前一日的17萬口放大至27.7萬口，以大漲2.11％長紅做收。

期元大道瓊白銀研究團隊指出，美國10月失業率、薪資增幅及勞動參與率意外不如預期，顯示鷹派升息政策的負面衝擊除了影響ISM製造業與服務業表現之外，亦已逐漸反映在就業市場上。

緊接而來的期中選舉，根據近期民調數字，共和黨很可能在本次期中選舉拿下眾議院主導權，甚至控制參、眾兩院，打破民主黨「全面執政」的局面，拜登政府力推的多項法案恐將在國會受挫，難以大力推動刺激性財政政策，使美經濟成長性蒙上陰影，加上今年來急行軍的升息速度已反映在就業市場，市場對升息速度的擔憂和緩，使得美元指數近來因而走弱，並給黃金、白銀價格帶來支撐。

期元大美元指反1 ETF研究團隊說明，市場預期美國升息放慢且漸趨終點的情況下，今年以來美元指數的強勁態勢恐將扭轉，標普美元ER指數近期跌破50日均線，期元大美元指反1今天已經站上季線。