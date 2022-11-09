明（2023）年春節連假長達10天，六福旅遊集團看準走春圍爐聚餐需求更為旺盛，規劃出兩款圍爐盛宴、六款冷凍年菜單品搶商機，其中包含匯集四道年菜評比獲獎餚饌，粵亮廣式料理五星主廚當日親製的「六福萬怡 皇宮新春盛世宴」，以及美味直送全台團圓餐桌「六福客棧 福兔賀歲年菜組」，搭配長年熱賣的「六福皇宮 尊品佛跳牆」等單品料理，滿足不同顧客之需求，即日起開放預購，民眾可電洽訂購，或至「六福美饌」美食網站線上購買，於12月31日前完成預訂付款，即享早鳥85折起優惠。

六福萬怡「皇宮新春盛世宴」匯集四道年菜評比獲獎餚饌，包含榮獲金賞「龍鱗雉尾喜乾坤-帝王鮑膠乾坤雞」、銀賞「三陽開泰慶隆舞-臘味魚子蘿蔔糕」、銅賞「御膳龍袍如意盤」、銅賞「皇室宮廷御品-龍喉玉唇螺肉蒜」，以及「青花雲龍行大運-松本茸撈汁蒸活龍蝦」、「六福宴樂慶富貴-金蒸瑤柱魚米香」、「七載鳳樂賀千秋-豐融家傳糯米糕」等七道年菜，每套售價10,888元，可供六人食用，加贈六福萬怡精緻保溫袋，12月31日前下訂再享85折優惠。

「龍鱗雉尾喜乾坤-帝王飽膠乾坤雞」將源自廣東名菜「仙鶴神針」和手工菜難度之首「布袋雞」創意結合，以粵菜精髓鮑魚、海參、花膠及五花肉入饌，經過慢滷醬燒後加入澎湖石鮔襯托出鮮甜，再放入去骨土雞中，以濃郁蠔皇汁蒸烹3小時，讓上等食材相互吸收精華，鮮美馥郁。

粵亮星廚團隊手工製成象徵「步步高昇」的「三陽開泰慶隆舞-臘味魚子蘿蔔糕」，甘甜蘿蔔絲和精選肉質結實、脂香豐腴的廣式臘腸，搭配蘭嶼飛魚卵鹹香滋味齒頰留香，用料紮實，無論煎煮炒炸皆美味不凡。

六福旅遊集團為讓南來北往之饕客旅客皆能享用到美味健康烹調的五星年菜，今年推出6款冷凍年菜單品料理，可全台宅配到家，不用再指定時間到飯店親取，只要簡單覆熱即可將飯店星級美味佳餚華麗上桌。慢燉細熬12小時以上，口感豐厚、味道鮮醇的「六福皇宮 尊品佛跳牆」1,680元，承襲傳統古早味配方，使用排骨酥、豬腳筋、桂竹筍、豬肋上排等食材，更是長銷年菜。經典風味再升級「六福客棧 極品花椒滷白菜」以鮮甜大白菜為基底，燉煮出清甜爽口的湯頭，搭配主廚特製五香肉條、魚皮、炸豬皮、香菇，拌入酥脆蛋酥、干貝絲及花膠，一次吃到山珍海味及蔬菜鮮甜口味，值得再次細細品嚐。

魚螺肉蒜」799元，滿滿魷魚、螺肉以小火煨煮，鎖住食材的鮮甜，搭配蒜苗、排骨酥、芹菜和香菇等配料，款款皆可吃到主廚料理的用心。六福旅遊集團將單品料理再做優惠組合，5道菜的「福兔賀歲冷凍年菜組」4,576元，加贈六福新春保冷袋，12/19前下訂再享優惠價4,099元，冷凍年菜滿額2,000元享台灣本島免運優惠，讓南來北往之饕客旅客皆能享用到美味健康烹調的五星年菜。