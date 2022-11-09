高雄市政府9日在市府舉行橋頭再生水廠興建移轉營運計畫簽約典禮，市長陳其邁（右六）在致詞時感謝台積電對市府的環保、永續等啟示，以及內政部的大力支持經費。圖為與會嘉賓合影。（林瑞益攝）

高雄市政府9日在市府舉行橋頭再生水廠興建移轉營運計畫簽約典禮，市長陳其邁在致詞時感謝台積電對市府的環保、永續等啟示，以及內政部的大力支持經費。橋頭再生水廠是高雄的第3座再生水廠，預計於2025年完工。

內政部政務次長花敬群、橋頭水務股份公司董事長周黎明等人出席簽約典禮，在花敬群的見證下，陳其邁與周黎明完成簽約。橋頭再生水廠預計於2025年底完工，2026年1月起開始每日供應3萬噸再生水給台積電公司使用，總計畫經費約50億元。

陳其邁致詞時說，最重要的是中央補助92％，這非常好，這也是有在中央待過與沒在中央待過的差別。對於政府的政策，高市府會跟著政策與產業需求往前衝，做企業全方位的夥伴。

陳其邁也請周黎明放心，他保證會親自盯著工程進度，去岡山時也會看下水道與工程，每天都會有新數字產生。橋頭再生水廠的進度目前超前，這也是「緊緊緊」的策略奏效。

陳其邁還自詡是拚命三郎，在去年水情吃緊時帶頭找水源，包含挖井與找伏流水，為因應極端氣候的來臨，保障民生與企業用水穩定。