河南鄭州航空港經濟綜合實驗區發布，根據航空港區疫情防控形勢，經研究，11月9日12時起解除全區靜態管理，對防控措施作出相應調整。

鄭州航空港經濟綜合實驗區新冠肺炎疫情防控指揮部9日發布關於調整全區疫情防控措施的通告，為更好統籌疫情防控和經濟社會發展，確保群眾正常生產生活秩序，根據航空港區疫情防控形勢，經研究，解除全區靜態管理，對防控措施作出相應調整現通告如下：

一、動態調整部分區域管控措施：航空港區全域內精準畫定高、中風險區，高風險區實行「足不出戶、上門服務」管理，中風險區實行「人不出區、錯峰取物」管理。

畫定為防外溢臨時管控區，停止一切非必要人員流動。7日內無疫情傳播風險的社區(村)實行「人不出社區、錯峰取物」，其他社區(村)實行「足不出戶、上門服務」。白名單企業閉環管理。低風險區，人員可以有序流動，做好個人防護，減少在外逗留，不得前往涉疫區域。

二、有序恢復人員出行：自11月2日起算，除防外溢臨時管控區外，連續7天全員核酸檢測正常且無疫情傳播風險的社區(村)，恢復正常生活秩序。居民(各類風險管控人員除外)憑24小時核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼「點對點」出行，不得前往涉疫區域。

三、做好流動人員健康管理：加強對保障城市基本運行的醫療救護、快遞外賣、環衛保潔、水電氣暖、交通物流、電信通訊等流動人員的健康監測和閉環管理。

四、嚴控人員聚集：餐飲場所禁止堂食，中、低風險區可提供外賣服務。學校、托幼機構、校外培訓機構繼續實行線上教學。養老服務機構、寄宿制學校繼續實行封閉管理。浴池、健身房、KTV、網吧、棋牌室、影劇院、劇本殺等密閉場所暫不開放。全區聚集性活動暫停。

五、全力保障群眾生活：保障居民基本生活的商超、農貿市場、藥店、理髮店等場所，打通綠色通道，為就醫患者和應急需求人員提供便利。

六、嚴格出行查驗：確需離開航空港區者，須持有24小時內核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼。鄭州市域外人員進入航空港區須提前3天報備行程資訊，抵達後落實「落地檢」，查驗「兩碼一證」，即健康碼、行程碼和24小時內核酸檢測陰性證明，分類落實管控措施。