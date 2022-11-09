63歲「向太」陳嵐21歲嫁給「龍五」向華強，從此變成「王的女人」，不僅身家上億，敢說敢言的她最近也因兒子向佐的緋聞挺身而出，駁斥向佐和其他人曖昧，揚言提告。近日，向太再度於小紅書澄清一樁「民間傳說」，提到向太曾因不滿關之琳，不僅賞對方巴掌，還潑咖啡，對此，向太否認有此事，強調雙姝之間有38年交情了，友誼相當堅固，不可能因為幾句流言而「翻船」。

向佐3年前和郭碧婷結婚，今年卻傳出被八卦媒體目擊跟其他女子過從甚密，向太對此第一時間跳出來稱該女只是幫向佐談工作的大姐姐，兩人之間沒有其他感情，向太更是相當保護媳婦，不僅點讚網友評論郭碧婷「有錢，有兒女，有通情達理的公婆，臭老公遠離，日子太滋潤了」，還分享郭碧婷結婚3年，目前仍住在娘家主因，「碧婷信任台灣的婦科醫生，三月底回去六月中旬生寶寶了。現在三個人都沒打疫苗。」

向太（右1）和向華強（左1）曾來台力挺蕭敬騰。（圖／中時資料照片）

昨向太再度於小紅書上傳一段影片，片中問到曾有自媒體稱疑因關之琳介入婚姻，讓向太一度邀她出來談判，甚至呼關之琳巴掌還潑咖啡，是否真有此事？向太澄清都是自媒體瞎掰的，她當時看到一個影片，她便私訊這個做影片的自媒體，強調她很感謝影片前面對她的稱讚，但後面潑關之琳咖啡和打她巴掌都是沒有的事，請該媒體刪除，否則發律師信準備提告。

向太發影片駁斥謠言。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

向太強調，她和關之琳友誼堅不可摧，兒子有多大她們就認識多久，以前更曾住在同一棟大廈，呼籲大家不要再汙衊她和她老公及關之琳之間的關係，「因為這不實的謠言，差點毀了我們38年的友誼，還好我們是艘大輪船，我們的友誼不是個小紙船，不容易被你們弄翻的」。